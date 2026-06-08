Modica-Pozzallo: parte il maxi intervento da 3,6 milioni. Strada più sicura e moderna

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Non ci saranno disagi per gli automobilisti, solo il rispetto della chiusura alternata delle due carreggiate, nel periodo programmato per l’esecuzione dei lavori che impegnano una spesa di 3.640.000 (2.676.404,09 per lavori) garantita con fondi regionali. La manutenzione straordinaria dell’asse viario principale di accesso al porto di Pozzallo ed all’agglomerato industriale Modica-Pozzallo per un tratto di sei chilometri ricade interamente nel territorio comunale pozzallese ed, a lavori conclusi entro gli otto mesi (240 giorni) previsti nel contratto, consegnerà un’arteria strategica nella sua giusta percorribilità. Ne sanno, infatti, qualcosa gli automobilisti che hanno transitato per questa importante arteria extraurbana che collega il tratto da Gela a Ispica seguendo l’asse viario della costa sud-est dell’isola. Presenti alla consegna dei lavori l’assessore regionale alla attività produttive Edy Tamajo e le rappresentanze istituzionali di Pozzallo e della provincia che si sono trovati nello Slargo Pozzo 7 dell’agglomerato industriale di Modica Pozzallo lungo la circonvallazione. I lavori saranno eseguiti dalla ditta aggiudicataria dell’appalto, la GI.MA.MI. S.r.l. di Caltanissetta. La svolta ai lavori (responsabile unico del progetto l’ingegnere Daniele Tricomi e direttore dei lavori l’ingegnere Giorgio Linguanti) era arrivata nelle settimane scorse allorquando il sindaco Roberto Ammatuna aveva inviato una diffida all’I.R.S.A.P. (l’Istituto regionale per lo sviluppo delle attività produttive) manifestando l’assoluta contrarietà alla chiusura totale dell’arteria stradale spiegando che “tale soluzione avrebbe provocato gravi ripercussioni sulla circolazione urbana, con il riversamento del traffico nel centro cittadino e pesanti disagi per residenti, attività economiche e mobilità interna, specie a ridosso della stagione estiva”.

I lavori che saranno eseguiti per riconsegnare al patrimonio stradale un’arteria funzionale.

Si farà la ripavimentazione delle carreggiate e delle banchine, previsto anche il rifacimento della segnaletica orizzontale e verticale e saranno sostituite le barriere di sicurezza laterali con dispositivi a norma per consentire gli adeguati livelli di sicurezza per la viabilità in transito. Il tutto per dare sicurezza alla viabilità che era diventata molto carente e che era stato oggetto di segnalazione da parte dell’ente pozzallese.



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