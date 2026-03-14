Modica piange Marta Pediglieri, aveva 41 anni: lunedì i funerali nella chiesa del Sacro Cuore

Attonita la comunità di Modica per la scomparsa di Marta Pediglieri, venuta a mancare all’età di 41 anni dopo aver affrontato con grande forza e dignità un male incurabile. La notizia della sua morte ha suscitato grande commozione tra quanti la conoscevano e ne hanno apprezzato nel tempo la sensibilità, la disponibilità e il forte legame con la vita della sua parrocchia.

Per alcuni anni Marta aveva lavorato anche nell’emittente televisiva Video Mediterraneo, dove aveva ricoperto il ruolo di segretaria occupandosi anche del palinsesto. Molto attiva nella vita della parrocchia del Sacro Cuore, Marta partecipava con entusiasmo alle iniziative della comunità. Tra i momenti per lei più significativi c’era la partecipazione al coro parrocchiale, dove prestava la sua voce durante le celebrazioni liturgiche, vivendo con fede e passione il servizio alla comunità.

Proprio per questo legame profondo con la parrocchia, secondo le sue volontà la camera ardente è stata allestita nel salone “Padre Rizza”, nei locali della chiesa del Sacro Cuore. Un luogo simbolico dove amici, conoscenti e fedeli potranno raccogliersi per un ultimo saluto e per stringersi attorno alla sua famiglia.

I funerali saranno celebrati lunedì 16 marzo alle ore 15 nella chiesa del Sacro Cuore a Modica.

Marta lascia il marito e le sue tre figlie, a cui in queste ore si stringe l’abbraccio affettuoso di parenti, amici e dell’intera comunità, profondamente colpita da una perdita così prematura. Un dolore condiviso da chi l’ha conosciuta e ricorda il suo sorriso, la sua fede e il suo impegno silenzioso nella vita della parrocchia e nella comunità.

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