Modica piange Cristina Guccione: aveva 36 anni. Deceduta dopo complicanze post intervento. Dopo Ragusa era stata trasferita a Catania

Modica è sotto shock per la prematura scomparsa di Cristina Guccione, venuta a mancare a soli 36 anni nella serata di ieri all’ospedale Cannizzaro di Catania, dove si trovava ricoverata da alcune settimane.

Secondo quanto emerso nelle ultime ore, la giovane donna, affetta da diverse patologie concomitanti, era stata trasferita nel nosocomio etneo a seguito di complicanze insorte dopo un intervento ginecologico eseguito all’ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa. Dopo l’operazione, le sue condizioni avevano inizialmente mostrato segnali di miglioramento, ma il quadro clinico si è successivamente aggravato. Necessario poi il trasferimento a Catania.

In un primo momento Cristina Guccione era stata ricoverata nel reparto di Ostetricia, ma l’evoluzione negativa delle sue condizioni ha reso necessario il trasferimento in Rianimazione, dove è entrata in stato di coma. Nella serata di ieri il decesso, avvenuto per arresto cardiaco.

Al momento, la salma non è stata restituita ai familiari; tuttavia, secondo quanto si apprende, non risultano presentate denunce né avviate indagini. Le circostanze del decesso, pur nel dolore della famiglia, non sono dunque oggetto di procedimenti giudiziari.

La notizia ha suscitato profondo cordoglio nella comunità modicana, dove Cristina era conosciuta e stimata. Numerosi i messaggi di vicinanza e affetto rivolti alla famiglia, che in queste ore affronta un lutto improvviso e devastante. La città si stringe attorno ai suoi cari.

