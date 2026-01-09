A avviarsi su questa strada è la direzione strategica dell’Asp di Ragusa con il direttore generali che ha istituito questo soggetto che d’ora innanzi avrà la funzione di studiare le emergenze e le criticità che si riscontrano negli ospedali iblei. Una task force composta dai tre direttori dei pronto soccorso di Ragusa, Modica e Vittoria, […]
Modica in lutto per la prematura scomparsa a soli 36 anni di Cristina Guccione
09 Gen 2026 11:34
La giovane donna, 36 anni, è deceduta ieri all’ospedale Cannizzaro di Catania, dove si trovava ricoverata da alcune settimane in stato di coma.
Cristina Guccione, che soffriva di alcuni problemi di salute, era stata inizialmente sottoposta a un intervento chirurgico all’ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa per l’asportazione di un fibroma all’utero. Dopo un primo miglioramento, per cause che restano ancora da chiarire, le sue condizioni si sono improvvisamente aggravate, fino al coma.
Trasferita a Catania per ulteriori cure, la donna è deceduta per arresto cardiaco. La notizia ha suscitato profondo cordoglio nella comunità modicana, che si stringe attorno alla famiglia in questo momento di grande dolore.
