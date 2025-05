Modica, paura in Via Trani: minicar si ribalta, feriti due minori

Attimi di paura questa mattina in Via Trani, a Modica, dove una minicar si è ribaltata durante la marcia, finendo capovolta sulla carreggiata. A bordo del veicolo vi erano due minori, entrambi rimasti feriti nell’impatto.

Immediato l’intervento dei soccorsi: i sanitari del 118 hanno prestato le prime cure sul posto e trasportato i giovani al Pronto Soccorso per accertamenti. Le loro condizioni non sarebbero gravi.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco, che hanno provveduto a rimettere il mezzo in posizione verticale e a mettere in sicurezza l’area, mentre la Polizia Locale ha effettuato i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro. Ancora da chiarire le cause che hanno portato al ribaltamento.

