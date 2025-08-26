Modica, partiti i lavori di restauro del Teatro Garibaldi: 260mila euro per riportarlo allo splendore

Sono ufficialmente iniziati i lavori di restauro interno del Teatro Garibaldi di Modica, uno dei luoghi simbolo della cultura siciliana. Grazie a un emendamento alla scorsa finanziaria, presentato dall’onorevole Ignazio Abbate, sono stati stanziati 260 mila euro destinati al rinnovamento di arredi, tendaggi e parquet dello storico edificio.

Lavori a cura di maestranze locali

Il restyling del teatro è affidato a maestranze modicane, coordinate dall’architetto Scravaglieri, che stanno intervenendo sul parquet, sui tendaggi e sugli arredi interni.

Un gioiello culturale per Modica e la Sicilia

Il Teatro Garibaldi, che custodisce al suo interno il celebre tondo del maestro Piero Guccione, è da sempre punto di riferimento per la vita culturale di Modica e dell’intero comprensorio. Con i lavori di restauro, la prossima stagione teatrale e musicale sarà ospitata in una struttura profondamente rinnovata, ma capace di conservare intatto il fascino della sua storia.

