«Un pronto soccorso da ripensare in toto». Comincia così lo sfogo di una donna ragusana, ricoverata per 48 ore al pronto soccorso di Ragusa. Un’esperienza che, tra attese infinite e carenze strutturali, si trasforma in una denuncia diretta, carica di amarezza ma anche di riconoscenza verso il personale sanitario. Giovani medici e infermieri tra passione […]
Modica, partiti i lavori di restauro del Teatro Garibaldi: 260mila euro per riportarlo allo splendore
26 Ago 2025 16:32
Sono ufficialmente iniziati i lavori di restauro interno del Teatro Garibaldi di Modica, uno dei luoghi simbolo della cultura siciliana. Grazie a un emendamento alla scorsa finanziaria, presentato dall’onorevole Ignazio Abbate, sono stati stanziati 260 mila euro destinati al rinnovamento di arredi, tendaggi e parquet dello storico edificio.
Lavori a cura di maestranze locali
Il restyling del teatro è affidato a maestranze modicane, coordinate dall’architetto Scravaglieri, che stanno intervenendo sul parquet, sui tendaggi e sugli arredi interni.
Un gioiello culturale per Modica e la Sicilia
Il Teatro Garibaldi, che custodisce al suo interno il celebre tondo del maestro Piero Guccione, è da sempre punto di riferimento per la vita culturale di Modica e dell’intero comprensorio. Con i lavori di restauro, la prossima stagione teatrale e musicale sarà ospitata in una struttura profondamente rinnovata, ma capace di conservare intatto il fascino della sua storia.
© Riproduzione riservata