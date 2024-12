Al Teatro Garibaldi di Modica arrivano Marisa Laurito, Enzo Gragnaniello e Alessandro Haber

Il mese di dicembre al Teatro Garibaldi di Modica si apre con un programma ricco di emozioni e spettacoli di grande qualità, ospitando artisti di fama nazionale. Venerdì 6 dicembre, alle ore 21.00, è previsto lo spettacolo musicale “Vasame – L’amore è rivoluzionario”, con Marisa Laurito e Enzo Gragnaniello, che porteranno il pubblico in un viaggio attraverso l’amore, esplorato in tutte le sue sfumature. Accompagnati da musicisti come Piero Gallo alla mandolina e Erasmo Petrigna al violoncello, i due artisti daranno vita a un’atmosfera coinvolgente con brani della tradizione napoletana e canzoni celebri di Gragnaniello, sotto la regia di Massimo Venturiello.

Il 7 e 8 dicembre sarà invece la volta del grande teatro con “La coscienza di Zeno” di Italo Svevo, che sarà rappresentato con Alessandro Haber nel ruolo del protagonista. Lo spettacolo, diretto da Paolo Valerio, esplora il mondo interiore di Zeno Cosini, un personaggio complesso e ricco di contraddizioni. Il cast di altissimo livello include Alberto Fasoli, Valentina Violo, e altri attori che daranno vita a una messinscena innovativa, pensata per far vivere l’opera in modo moderno, ma rispettando la profondità del capolavoro di Svevo.

Il presidente della Fondazione Maria Monisteri e il sovrintendente Tonino Cannata hanno sottolineato l’importanza di ospitare artisti di calibro internazionale come Laurito, Gragnaniello e Haber, facendo riferimento alla capacità del teatro di emozionare e far riflettere il pubblico.

La stagione teatrale ha il supporto della Regione Sicilia, del Comune di Modica, e di numerosi sponsor locali. I biglietti per gli spettacoli sono disponibili sia presso il botteghino del teatro che online su CiaoTickets. Per maggiori informazioni, è possibile consultare il sito web della Fondazione o telefonare al numero del teatro.

