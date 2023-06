Ritornano a Scicli alcune opere di Piero Guccione e Sonia Alvarez

Un gesto nobile che arriva dalla vedova di Epifani, Giusy De Luca che venerdì sarà alla Camera del lavoro di Scicli dove saranno custodite le opere di due grandi artisti del Novecento, Piero Guccione e Sonia Alvarez. C’è grande attesa, soprattutto per conoscere da vicino le opere che saranno particolarmente belle visto che in Sicilia si usa donare il bello che una persona possiede ed in questo caso sia Piero che Sonia avranno fatto dono ad Epifani di lavori preziosi ad un amico che amava tanto venire a Scicli, e lo ha fatto diverse volte, per trovare due cari amici.

Due cari amici che non ci sono più e lo stesso vale per il già segretario nazionale della Cgil.

“Emblematica è la foto scattata nel dicembre 2008 da Luigi Nifosì che immortala un amichevole saluto e affettuoso scambio di sguardi tra Epifani e Guccione in occasione di un loro incontro – ricorda la Cgil che sarà venerdì a Scicli con il segretario regionale Alfio Mannino, il segretario provinciale Peppe Scifo ed Anita Giavatto della Cgil Ragusa – il gesto alto e nobile della donazione delle opere sarà anche l’occasione per ricordare la figura di Guglielmo Epifani, sindacalista e politico italiano, persona colta, intellettuale raffinato. È stato un sindacalista dai tratti gentili, ma anche capace di decisioni radicali.

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ricorda che il suo impegno ha recato un contributo alla storia del movimento sindacale italiano e della Cgil in particolare, dove ha avuto modo di esprimere la propria visione riformista e le proprie qualità di dirigente impegnato. L’evento celebrerà questa importante donazione ancor prima che alla Camera del Lavoro alla comunità tutta. Le opere hanno infatti una valenza non solo artistica ma anche culturale e sociale sia per l’organizzazione sindacale che per l’intera collettività.

Previsti gli interventi di Paolo Nifosì, critico, storico d’arte, attento e profondo conoscitore dell’arte di Piero Guccione e di Sonia Alvarez, e Giuseppe Pitrolo del Movimento Vitaliano Brancati di Scicli.