Modica, “Natale in Coro”: concerto del Coro Polifonico Claudio Monteverdi al SS. Redentore
03 Gen 2026 10:55
La musica sacra torna protagonista a Modica con “Natale in Coro”, il Concerto di Natale del Coro Polifonico Claudio Monteverdi, in programma oggi, sabato 3 gennaio 2026 alle ore 19.00 alla Parrocchia del SS. Redentore.
L’iniziativa, promossa dall’Associazione Musicale Claudio Monteverdi, si inserisce nel calendario degli appuntamenti culturali e spirituali delle festività, offrendo al pubblico un momento di raccoglimento e bellezza attraverso un repertorio natalizio di grande suggestione. A dirigere il coro sarà il Maestro Orazio Baglieri, mentre all’organo siederà il Maestro Giorgio Cannizzaro, accompagnando le voci in un percorso musicale ispirato al mistero della Natività.
L’evento è realizzato con il sostegno delle istituzioni e delle realtà associative del territorio e rappresenta un’occasione preziosa per vivere il Natale attraverso il linguaggio universale della musica corale. Ingresso libero, fino a esaurimento posti.
