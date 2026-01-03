Modica, “Natale in Coro”: concerto del Coro Polifonico Claudio Monteverdi al SS. Redentore

La musica sacra torna protagonista a Modica con “Natale in Coro”, il Concerto di Natale del Coro Polifonico Claudio Monteverdi, in programma oggi, sabato 3 gennaio 2026 alle ore 19.00 alla Parrocchia del SS. Redentore.

L’iniziativa, promossa dall’Associazione Musicale Claudio Monteverdi, si inserisce nel calendario degli appuntamenti culturali e spirituali delle festività, offrendo al pubblico un momento di raccoglimento e bellezza attraverso un repertorio natalizio di grande suggestione. A dirigere il coro sarà il Maestro Orazio Baglieri, mentre all’organo siederà il Maestro Giorgio Cannizzaro, accompagnando le voci in un percorso musicale ispirato al mistero della Natività.

L’evento è realizzato con il sostegno delle istituzioni e delle realtà associative del territorio e rappresenta un’occasione preziosa per vivere il Natale attraverso il linguaggio universale della musica corale. Ingresso libero, fino a esaurimento posti.

