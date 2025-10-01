Modica, minaccia i dipendenti di una pizzeria con una bottiglia rotta: denunciato 27enne nigeriano

Momenti di paura nella tarda serata di ieri nel centro storico di Modica, dove un uomo di origine nigeriana, 27 anni, regolare sul territorio nazionale, è stato denunciato dagli agenti della Polizia di Stato di Modica per minacce aggravate.

L’episodio si è verificato all’interno di una pizzeria. Il giovane, in evidente stato di ebbrezza alcolica, dopo essere stato allontanato dai dipendenti del locale, ha reagito brandendo una bottiglia di vetro rotta, con la quale avrebbe minacciato e aggredito due lavoratori.

Immediato l’intervento della volante della Polizia, allertata dai presenti. Al loro arrivo, l’uomo si era già allontanato, ma le immagini del sistema di videosorveglianza hanno permesso agli agenti di riconoscerlo e rintracciarlo poco dopo nei paraggi.

Il 27enne, ancora in stato di alterazione psicofisica, è stato formalmente identificato e denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ragusa.

