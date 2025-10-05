Modica, l’insolita fuga di un emù: l’animale avvistato da diversi cittadini increduli

Insolita scena questa mattina quella che si sono trovata davanti alcuni automobilisti che transitavano in c.da Mauto a Modica Alta. Un emù, forse scappato da qualche villetta che si affaccia sulla strada, nei pressi del Palarizza si aggirava spaesato sotto lo sguardo allibito degli automobilisti. Alcuni si sono fermati per cercare di mettere al sicuro l’animale che somiglia ad un grosso struzzo, adesso si cercano i proprietari.

Curiosità sull’emù

Un emù (nome scientifico Dromaius novaehollandiae) è un uccello originario dell’Australia, appartenente alla famiglia dei ratiti, la stessa di struzzi, casuari e kiwi.

🪶 Aspetto: è il secondo uccello più grande al mondo dopo lo struzzo, con un’altezza che può superare 1,80 metri e un peso fino a 45 kg. Ha piume bruno-grigiastre, collo lungo e zampe molto forti.

🏃‍♂️ Non vola, ma corre velocissimo: può raggiungere anche 50 km/h, grazie alle lunghe zampe muscolose.

🌾 Alimentazione: è onnivoro — si nutre di frutti, semi, piante, insetti e piccoli animali.

🪺 Riproduzione particolare: è il maschio che cova le uova e si occupa dei piccoli per diverse settimane dopo la schiusa.

🌍 Habitat: vive nelle praterie e nelle zone semiaride australiane.

🧴 Curiosità: da secoli è anche allevato — soprattutto per la carne, le uova e l’olio, usato in cosmetica e medicina naturale.

© Riproduzione riservata