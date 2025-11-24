Modica, “La traviata” inaugura la stagione del Teatro Garibaldi

Sarà “La traviata” di Giuseppe Verdi ad inaugurare la nuova stagione musicale 2025-2026 del Teatro Garibaldi di Modica, sabato 29 novembre alle ore 21.00. Un debutto prestigioso che segna il ritorno della grande opera lirica integrale sul palco modicano, affidata alla Catania Philarmonic Orchestra e al Coro in residence del Teatro Garibaldi, diretti dal maestro internazionale Francesco Di Mauro. La regia è firmata da Antonio De Lucia.

A ridare vita alla storia struggente di Violetta Valéry saranno interpreti di spicco del panorama lirico internazionale: Bree Nichols (Violetta), Alberto Profeta (Alfredo), Graziano D’Urso (Giorgio Germont).

Una storia d’amore senza tempo che ancora emoziona

Liberamente ispirata al romanzo “La signora delle camelie” di Alexandre Dumas figlio, “La traviata” racconta l’amore tormentato tra la cortigiana Violetta e il giovane Alfredo, un sentimento puro e ribelle che si scontra con la morale borghese e l’ineluttabilità della malattia.

Nella partitura verdiana convivono passione, dolore e bellezza: dai valzer iniziali ai duetti più intimi, fino agli addii strazianti. Un viaggio emotivo che ha consegnato all’eternità arie celebri come “Libiamo ne’ lieti calici” e “Addio del passato”.

Monisteri e Cannata: “Un inizio all’insegna dell’eccellenza”

«Aprire la stagione con La traviata significa omaggiare la forza evocativa del melodramma – dichiarano Maria Monisteri, presidente della Fondazione Teatro Garibaldi, e il sovrintendente Tonino Cannata – ma anche ribadire la capacità del teatro di far vivere emozioni condivise e universali. Gli artisti che saliranno sul nostro palco rappresentano un livello interpretativo di assoluta eccellenza».

Una stagione sostenuta da importanti partner istituzionali e privati

La stagione 2025-2026 della Fondazione Teatro Garibaldi gode del sostegno di:

Regione Sicilia, Comune di Modica, Assemblea Regionale Siciliana, Libero Consorzio Comunale di Ragusa, Banca Agricola Popolare di Sicilia.

Per informazioni: sito, fondazioneteatrogaribaldi.it

