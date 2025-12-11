Modica investe sull’ambiente: alla “Raffaele Poidomani” arriva il distributore d’acqua microfiltrata

Promuovere la sostenibilità partendo dalle nuove generazioni: è questo l’obiettivo dell’iniziativa portata avanti dal Comune di Modica, che ha consegnato all’istituto comprensivo “Raffaele Poidomani” un moderno distributore d’acqua microfiltrata.

La cerimonia ufficiale di consegna si è svolta alla presenza del sindaco Maria Monisteri Caschetto, insieme all’assessore alle Politiche ambientali Samuele Cannizzaro, che ha sottolineato come il progetto rappresenti un passo concreto nella direzione di un’educazione ecologica capillare e quotidiana.

L’iniziativa nasce grazie a una collaborazione pubblico–privato sviluppata attraverso un protocollo con la STEI, che si è impegnata nella ricerca di partnership locali. Il risultato è un intervento pratico e immediato: ogni alunno e alunna della scuola ha ricevuto una borraccia verde riutilizzabile, da riempire direttamente dal distributore.

Un gesto semplice, che però ha un impatto significativo: elimina l’uso delle bottigliette di plastica, riduce il peso dello zaino, avvia un percorso educativo duraturo.

I bambini – lo dimostrano studi e la quotidianità – sono spesso più ricettivi degli adulti quando si tratta di abitudini nuove e comportamenti virtuosi. Insegnare loro il valore del riuso, del riciclo e della riduzione degli sprechi significa costruire una comunità più consapevole in futuro. A Modica questo principio è già radicato, e iniziative come EcoSchool ed EcoNatale rafforzano ulteriormente questa direzione.

L’uso della plastica monouso – in particolare delle bottigliette – rimane una delle principali fonti di inquinamento nei mari e nei territori. Anche Modica, come molte città italiane, negli anni ha dovuto affrontare un rapporto complesso con la gestione della plastica: raccolta differenziata da potenziare, sensibilizzazione, riduzione degli sprechi.

La consegna del distributore è dunque un tassello importante di una strategia più ampia: ridurre la produzione di rifiuti a monte, educando i cittadini fin da piccoli a scegliere soluzioni alternative e sostenibili.

La “Raffaele Poidomani” è la prima scuola modicana a ricevere il distributore d’acqua, ma non sarà l’ultima. La sindaca Monisteri ha infatti annunciato che lo stesso intervento verrà esteso ad altri istituti della città, e successivamente anche ad uffici pubblici e impianti sportivi.

