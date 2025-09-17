Un’operazione complessa e ad alto rischio ha permesso di salvare la vita a un bambino di 9 anni colpito da una gravissima lesione della trachea. L’intervento, considerato eccezionale, è stato eseguito al Policlinico di Catania con il determinante supporto del Centro Cardiologico Pediatrico del Mediterraneo (CCPM) di Taormina. Il piccolo paziente presentava una situazione critica […]
Modica, incidente stradale: violento impatto in Via Nazionale, centauro finisce sull’asfalto
17 Set 2025 10:32
E’ di un ferito, per fortuna non grave, il bilancio di un incidente stradale avvenuto ieri pomeriggio in Via Nazionale. Per cause in corso d’accertamento, una Ford Ka ha tamponato una moto di grossa cilindrata che stava effettuandouna svolta. A causa dell’impatto il motociclista ha perso il controllo del mezzo cadendo violentemente sull’asfalto e riportando diverse ferite.
Sul posto i sanitari del 118 che hanno trasportato il ferito in ospedale, le sue condizioni, come detto, non destano particolari preoccupazioni. Per i rilievi invece sul luogo del sinistro è intervenuta una pattuglia della Polizia locale.
