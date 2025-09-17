Modica, incidente stradale: violento impatto in Via Nazionale, centauro finisce sull’asfalto

E’ di un ferito, per fortuna non grave, il bilancio di un incidente stradale avvenuto ieri pomeriggio in Via Nazionale. Per cause in corso d’accertamento, una Ford Ka ha tamponato una moto di grossa cilindrata che stava effettuandouna svolta. A causa dell’impatto il motociclista ha perso il controllo del mezzo cadendo violentemente sull’asfalto e riportando diverse ferite.

Sul posto i sanitari del 118 che hanno trasportato il ferito in ospedale, le sue condizioni, come detto, non destano particolari preoccupazioni. Per i rilievi invece sul luogo del sinistro è intervenuta una pattuglia della Polizia locale.

© Riproduzione riservata