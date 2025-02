Modica: incendio al Liceo Classico Tommaso Campailla, evacuati studenti e personale scolastico

Momenti di apprensione questa mattina nel centro storico di Modica dove un incendio è divampato in un’aula del Liceo Classico Tommaso Campailla a seguito dell’esplosione di un condizionatore. L’episodio ha reso necessario l’immediato intervento dei Vigili del Fuoco e l’evacuazione di studenti e personale scolastico.

La dinamica dell’incidente

Secondo le prime ricostruzioni, le fiamme sarebbero state innescate da un’anomalia elettrica nell’impianto di climatizzazione situato in un’aula al secondo piano dell’istituto. Poco dopo le 9:00, un improvviso scoppio ha attirato l’attenzione di docenti e alunni, seguito da un principio di incendio che ha rapidamente generato una densa coltre di fumo.

L’evacuazione e l’intervento dei Vigili del Fuoco

Grazie all’attivazione immediata del piano di emergenza della scuola, l’evacuazione degli studenti è avvenuta in modo ordinato, senza situazioni di panico. Il personale scolastico ha gestito con efficienza le operazioni di allontanamento, radunando gli alunni in un luogo sicuro all’esterno dell’edificio.

Nel frattempo, i Vigili del Fuoco sono intervenuti tempestivamente, raggiungendo il luogo dell’incendio in pochi minuti. Dopo aver domato le fiamme, hanno messo in sicurezza l’area interessata e avviato le verifiche per stabilire le cause dell’accaduto.

Fortunatamente, non si registrano feriti. Tuttavia, alcuni studenti e insegnanti hanno accusato lievi malesseri dovuti all’inalazione di fumo e sono stati sottoposti ad accertamenti di routine dai sanitari del 118, intervenuti sul posto.

I tecnici dei Vigili del Fuoco stanno ora effettuando un’accurata perizia per individuare l’origine esatta dell’incidente e verificare le condizioni di sicurezza dell’edificio. Al momento, le lezioni sono sospese in attesa delle valutazioni sull’agibilità dell’istituto.

