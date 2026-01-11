Modica in lutto per la scomparsa di Eliseo Gallo, anima della ristorazione cittadina

Una domenica d’inverno segnata dal dolore e dallo sgomento. Modica piange la scomparsa improvvisa di Eliseo Gallo, imprenditore della ristorazione molto conosciuto e stimato, venuto a mancare oggi all’età di 50 anni a causa di un malore improvviso, un infarto che non gli ha lasciato scampo.

Il dramma si è consumato intorno all’ora di pranzo, quando Eliseo si è sentito male a Modica bassa. I familiari hanno immediatamente chiamato i soccorsi, ma ogni tentativo di rianimazione si è rivelato inutile. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri per gli accertamenti di rito. Un punto di riferimento per Modica

Titolare della storica trattoria “Ricotta & Co.”, Eliseo Gallo era molto più di un ristoratore. Il suo locale, nel cuore della città, negli anni era diventato un luogo simbolo: non solo una meta per visitatori e turisti, ma uno spazio familiare per i modicani, dove il cibo si intrecciava con le relazioni, le storie e il senso di comunità.

Con discrezione e passione, Eliseo aveva fatto della cucina tradizionale iblea una vera missione, valorizzando i prodotti del territorio e raccontando Modica attraverso i suoi sapori. Il suo modo di accogliere, fatto di sorrisi sinceri e attenzione per ogni cliente, aveva reso la trattoria un luogo riconoscibile e profondamente umano. Una perdita che lascia un vuoto

La sua scomparsa rappresenta un colpo duro non solo per la famiglia, ma per l’intera città. Modica perde una figura autentica, capace di coniugare lavoro, identità e amore per la propria terra. Un’assenza che si fa sentire anche nel tessuto economico e sociale del centro storico, privato di uno dei suoi interpreti più apprezzati.

In queste ore, il dolore attraversa i vicoli della città e corre veloce sui social, dove si moltiplicano i messaggi di cordoglio. Amici, colleghi e clienti ricordano Eliseo come una persona generosa, sempre pronta ad accogliere e a condividere, con semplicità, il meglio della tradizione modicana. Il messaggio del sindaco

Parole di profonda commozione sono arrivate anche dal sindaco Maria Monisteri, che ha espresso il proprio dolore per una perdita che colpisce l’intera comunità. Nel suo messaggio ha ricordato Eliseo Gallo come un imprenditore della ristorazione molto amato, sottolineando il valore del suo locale come punto di riferimento per cittadini e visitatori e come esempio di eccellenza legata alla tradizione culinaria modicana.

Alla famiglia e ai suoi cari si stringe l’abbraccio di una città intera, che oggi perde non solo un ristoratore, ma un uomo capace di raccontare Modica attraverso il gusto, l’ospitalità e il cuore.

[image: image.png]



© Riproduzione riservata