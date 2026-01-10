Modica in lutto: il 12 gennaio i funerali di Cristina Guccione

Modica si prepara a dare l’ultimo saluto a Cristina Guccione, giovane donna strappata prematuramente alla vita a soli 36 anni. I funerali si terranno lunedì 12 gennaio alle ore 10 nella chiesa di Santa Maria di Betlem, con la camera ardente allestita presso l’altare maggiore, accessibile al pubblico dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 16.30 alle 19.00.

La città è scossa dalla notizia della sua scomparsa, avvenuta all’ospedale Cannizzaro di Catania, dove Cristina era ricoverata da alcune settimane in stato di coma. La donna aveva subito un intervento chirurgico all’ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa, ma a seguito di un improvviso peggioramento delle sue condizioni era stata trasferita a Catania, dove purtroppo è deceduta per arresto cardiaco.

Profondo cordoglio a Modica per la prematura scomparsa

La morte di Cristina Guccione ha colpito profondamente familiari, amici e tutta la comunità di Modica. La giovane donna lascia un vuoto immenso, testimoniato dalla grande partecipazione emotiva che si respira in città e dai messaggi di cordoglio che si susseguono sui social e tra le vie cittadine.

© Riproduzione riservata