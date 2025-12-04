Modica, illuminate le contrade Pizzilli: il parco di San Giuseppe “u Timpuni” rinasce per il presepe vivente

Prosegue senza sosta il piano di manutenzione dell’illuminazione pubblica nelle zone periferiche di Modica. In piena aderenza al cronoprogramma stabilito, il Comune ha completato in questi giorni gli interventi nelle contrade Catanzaro Pizzilli, Pizzilli e Coste Pizzilli, restituendo sicurezza e vivibilità a intere aree rimaste a lungo penalizzate da disservizi e guasti agli impianti.

A darne comunicazione è l’Assessorato alle Manutenzioni, che sottolinea come il lavoro stia proseguendo “senza soluzione di continuità”, grazie al coordinamento tra operai, tecnici e uffici comunali. L’assessore ha inoltre precisato di effettuare personalmente sopralluoghi insieme ai vertici dell’ufficio tecnico per verificare la qualità degli interventi effettuati e monitorare l’efficienza degli impianti ripristinati.

San Giuseppe “u Timpuni” si rifà il look: illuminazione, muri a secco e percorsi rinnovati

Parallelamente agli interventi nelle contrade, il Comune è intervenuto anche nel cuore di Modica, nel suggestivo parco di San Giuseppe “u Timpuni”, un luogo simbolico e molto frequentato, oggi al centro di un profondo restyling.

Oltre alla riattivazione completa dell’illuminazione, gli operai hanno lavorato sulla ricostruzione dei muri a secco di contenimento, crollati nel corso degli anni, e sulla sistemazione dell’acciottolato, elemento caratteristico del percorso interno al parco. Ripristinato anche il parapetto del ponticello, deteriorato dal tempo.

Il parco viene così restituito alla città in una veste rinnovata, pronto ad accogliere il presepe vivente, in programma nelle giornate del 21, 25, 26 dicembre e 1, 5, 6 gennaio. Un appuntamento che ogni anno richiama migliaia di visitatori e che trova ora una cornice più sicura, decorosa e valorizzata.

