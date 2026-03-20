Modica ha salutato Silvana Cassarino, elegante estrosa e solare imprenditrice storica

Oggi Modica ha dato l’estremo saluto a Silvana Cassarino, l’imprenditrice storica che con la sua anima elegante, estrosa e solare ha illuminato la città per oltre quarant’anni. La comunità si è stretta nel ricordo di una donna che ha amato profondamente il suo lavoro, trasformando il negozio “Nuvole” in un vero e proprio punto di riferimento per generazioni di bambini.

La signora Silvana, con la sua inconfondibile passione e dedizione, ha intessuto la storia di Modica, lasciando un’impronta indelebile nel tessuto sociale e commerciale. Le sue parole, “Sono passati 40 anni di nuvole bianche, rosa e azzurre. Ho dedicato con passione e dedizione questa impresa”, risuonano oggi come l’eco di un impegno costante, portato avanti con amore e sensibilità.

La chiesa di San Luca, questa mattina ha accolto quanti hanno voluto renderle omaggio per l’ultima volta. Centinaia i messaggi di cordoglio della comunità che ha ammirato la sua professionalità, la sua innata gentilezza e il suo spirito imprenditoriale. La signora da qualche anno lottava contro un male incurabile.

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