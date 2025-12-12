Modica festeggia un’altra centenaria: Maria Ruta compie 100 anni, tra sorrisi, ricordi e tanto affetto

A Modica sta diventando una piacevole abitudine: celebrare il traguardo dei 100 anni. Solo pochi giorni fa un’altra concittadina aveva spento simbolicamente le cento candeline, e adesso la città torna a festeggiare un nuovo secolo di vita, quello di Maria Ruta, che ieri ha raggiunto questo straordinario traguardo circondata dall’affetto della sua famiglia.

L’amministrazione comunale, rappresentata dalla sindaca Maria Monisteri Caschetto, ha voluto essere presente anche questa volta, salutando Maria con la tradizionale targa e con un caloroso abbraccio simbolico da parte di tutta Modica. La festa si è svolta in grande serenità presso Villa Gardenia, insieme ai figli Raffaele, Giorgio e Roberto, ai parenti e agli amici che hanno voluto condividere un momento così speciale.

Maria Ruta ha accolto i presenti con lucidità, eleganza e un sorriso capace di raccontare più di mille parole. Ha parlato della sua vita, dei sacrifici, delle gioie, e soprattutto dell’enorme affetto che la lega alla sua famiglia. Un esempio luminoso di madre, nonna e donna che in un secolo di vita ha vissuto epoche, cambiamenti e storie che oggi sono memoria e ricchezza per tutti.

La sindaca non ha nascosto la sua emozione nel conoscerla e nell’ascoltare i suoi racconti:

“Festeggiare compleanni centenari a Modica è ormai una piacevolissima abitudine. Significa che nella nostra città si vive bene e a lungo. Maria è un esempio splendido di grande Donna, e il suo sorriso racchiude una vita intera di amore e dignità.”

Le ultime settimane fanno pensare che Modica stia diventando un piccolo “scrigno di longevità”: più centenari che si susseguono nel giro di pochi giorni, famiglie felici e comunità unite a celebrare non solo l’età anagrafica, ma la qualità della vita che ha permesso di raggiungere questi traguardi in salute e serenità.

E ogni nuovo centenario diventa per Modica un piccolo grande evento, una festa collettiva, un’occasione per ricordare che la longevità non è soltanto fortuna, ma anche stile di vita, affetti e radici solide.

