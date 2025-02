Modica: ennesimo furto con spaccata nel quartiere Sorda. Preso di mira un bar

Indagini della polizia per un altro episodio di criminalità nel quartiere Sorda di Modica. Un furto con spaccata si è verificato ieri intornoa lle 23 presso il bar Evelin, situato nel piazzale di Corso Sandro Pertini, vicino a via della Costituzione. Ignoti malviventi hanno sfondato la vetrina del bar utilizzando una grossa pietra. Poi, hanno traguato l’incasso. I danni, però, hanno superato di gran lunga il magro bottino, che si aggirerebbe a poche decine di euro.

L’amara scoperta è stata fatta stamattina dai proprietari, che hanno trovato i segni dell’effrazione e una vetrata distrutta.

Indagini in corso

Le telecamere di videosorveglianza presenti all’ingresso del bar hanno ripreso il furto e le immagini sono ora al vaglio degli inquirenti, che stanno cercando di identificare il responsabile. Non è la prima volta che si verifica un furto di questo tipo nel quartiere: nella notte fra l’1 e 2 febbraio una rosticceria è stata presa di mira in via Risorgimento e fra l’8 e il 9 febbraio una ludoteca in via della Costituzione.

Anche in questi casi, i malviventi ha utilizzato una grossa pietra per infrangere le vetrate e introdursi nei locali. L’ondata di furti ha suscitato preoccupazione tra commercianti e residenti del quartiere Sorda, che chiedono un potenziamento della sorveglianza e delle misure di sicurezza nella zona.

