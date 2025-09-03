Modica, emergenza rifiuti rientrata: completata la bonifica dei cassonetti

Modica torna respirare. Dopo giorni di disagi dovuti al blocco del conferimento del secco non riciclabile, l’emergenza cassonetti pieni è ufficialmente rientrata. A comunicarlo è l’assessore alle Politiche ambientali, Samuele Cannizzaro, che ha spiegato come l’azienda IGM – incaricata della gestione dell’igiene urbana – sia intervenuta con rapidità per bonificare le postazioni di raccolta in tutta la città.

La maggior parte delle zone urbane è già stata svuotata e ripulita, mentre entro oggi sarà completata anche la raccolta nelle aree periferiche, così da evitare disagi igienico-sanitari ai residenti.

Il problema era stato causato da un guasto tecnico al TMB di Cava dei Modicani, che aveva impedito lo smaltimento del secco residuo, bloccando di fatto il ciclo di conferimento. Una volta riattivato l’impianto, il Comune di Modica ha potuto ripristinare in tempi record la normalità.

Una città che punta sul decoro

L’assessore ha voluto sottolineare come l’Amministrazione sia costantemente impegnata contro l’abbandono indiscriminato dei rifiuti e nel sanzionare i trasgressori.

© Riproduzione riservata