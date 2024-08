La strada vecchia per Modica? Un cumulo di rifiuti

La strada vecchia per Modica è un cumulo di rifiuti. La segnalazione ci arriva da una nostra lettrice. Un vero peccato, in quanto questa strada rappresenta l’ingresso alla famosa veduta di Ragusa e quindi è un luogo frequentato da molti residenti e turisti che scelgono i percorsi non convenzionali. Nonostante l’anno scorso la zona era stata ripulita, quest’anno gli angoli della strada sono di nuovo pieni di rifiuti. Tra l’altro, l’aria è irrespirabile, dato il caldo e il vento.

La nostra lettrice si chiede: “Mi chiedo come sia possibile che l’amministrazione non ci faccia caso e soprattutto a Ragusa non esista una manutenzione stradale”.

