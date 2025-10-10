Modica: dopo la rissa, arriva il daspo urbano, due anni di divieto di accesso al centro storico per un tunisino

Un cittadino extracomunitario di origine tunisina, residente regolarmente a Modica, è stato destinatario di un provvedimento di “Divieto di Avvicinamento alle Aree Urbane”, noto come daspo urbano, emesso dal Questore di Ragusa.

La misura cautelare, della durata di due anni, impedisce all’uomo di accedere o stazionare nelle immediate vicinanze di pubblici esercizi e locali di intrattenimento situati nel centro storico di Modica. La decisione è stata presa a tutela della sicurezza urbana e del decoro cittadino.

Il tunisino si era reso responsabile dei reati di oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale, quando, insieme a un gruppo di stranieri, dopo aver consumato alcolici in un locale pubblico, aveva dato vita a una rissa, lanciando contenitori della spazzatura, tavoli e sedie del locale. Solo l’intervento della volante del locale Commissariato di Polizia è riuscito a sedare la violenza.

Il daspo urbano è una misura di prevenzione sempre più utilizzata in Italia per contrastare comportamenti che minano la sicurezza dei cittadini e il decoro urbano. La violazione del provvedimento comporta reclusione e multa, confermando l’impegno delle forze dell’ordine nel garantire ordine pubblico e sicurezza nelle aree urbane.

