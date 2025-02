Modica: donna in fuga con una Fiat 500 rischia di investire un agente di polizia locale

Serata movimentata ieri a Modica, dove una donna alla guida di una Fiat 500 ha messo in scena una pericolosa fuga lungo Via Nazionale, sfiorando un incidente ancora più grave.

L’episodio si è verificato intorno alle 18:00, mentre una pattuglia della polizia locale era impegnata a sanzionare un veicolo in sosta vietata. Improvvisamente, la Fiat 500 ha impattato violentemente contro l’auto ferma, rischiando di ribaltarsi. Un agente ha subito imposto l’alt alla conducente, la quale inizialmente ha rallentato, facendo credere di volersi fermare. Tuttavia, pochi istanti dopo, ha accelerato bruscamente, mettendo a rischio l’incolumità dell’operatore di polizia, che è riuscito a scansarsi appena in tempo.

Rintracciata e sanzionata

Scattate immediatamente le ricerche, la donna è stata rintracciata presso la sua abitazione. Dai controlli è emerso che la sua Fiat 500 era priva di revisione, circostanza che ha ulteriormente aggravato la sua posizione.

Per le infrazioni commesse, le sono state comminate sanzioni per un totale di circa 500 euro e decurtati sette punti dalla patente. Inoltre, è stata deferita alla Prefettura per le violazioni di competenza.

