Modica diventa capitale mondiale del flauto con una masterclass internazionale e un concerto evento dedicato a Mascagni

In un tempo segnato da crisi globali e fratture sociali, sarà la musica – ancora una volta – a indicare la via dell’unione e del dialogo. Succederà a Modica, che dal 28 luglio al 2 agosto 2025 ospiterà la prestigiosa Masterclass Internazionale di Flauto, un evento che vedrà la partecipazione di giovani talenti e flautisti da tutto il mondo, grazie al patrocinio del Comune di Modica e alla collaborazione con l’Accademia Flautistica Internazionale “M° Leonardo Grittani”.

Non una semplice occasione formativa, ma una settimana di connessione artistica e umana, fondata su lezioni individuali di flauto, repertorio e tecniche avanzate come la neuro-flautistica, in una full immersion musicale che culminerà con il Concerto Finale aperto alla cittadinanza.

Un viaggio sonoro tra le epoche: il concerto “Armonia Ritrovata”

L’appuntamento più atteso è in programma per sabato 2 agosto alle ore 19:30, nella suggestiva cornice del Palazzo della Cultura di Modica, con il concerto dal titolo evocativo: “Armonia Ritrovata – Un viaggio musicale dal mondo al cuore di Mascagni”.

Nel giorno che segna l’80° anniversario della scomparsa del grande compositore Pietro Mascagni, l’evento promette di essere un’esperienza emozionante e multisensoriale, capace di toccare corde profonde dell’anima. Il pubblico sarà guidato in un viaggio attraverso epoche e culture, con musiche che attraversano i continenti fino ad arrivare al cuore vibrante della lirica italiana.

Sul palco si alterneranno gli Ambasciatori dell’Orchestra Mondiale di Flauti NeoFlautArmonia, sotto la direzione artistica e musicale del M° Leonardo Grittani, con l’accompagnamento al pianoforte del M° Carmine Calabrese. Ad arricchire la serata, la voce narrante di Carmen Attardi, le parole poetiche di Antonella Linguanti e Lorenza Peschiera, in una narrazione capace di incantare grandi e piccoli.

Un messaggio universale di bellezza e memoria

“Armonia Ritrovata” non sarà solo un concerto, ma un invito aperto a tutte le età a riscoprire l’emozione della musica come linguaggio universale. Un racconto sonoro visto con gli occhi di un bambino che scopre per la prima volta la magia delle note, capace di accendere emozioni, evocare ricordi e costruire speranze condivise.

L’ingresso è libero su prenotazione, fino a esaurimento posti. Per riservare un posto, è possibile inviare un messaggio WhatsApp al numero: +39 333 6785954

© Riproduzione riservata