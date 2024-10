Modica: denunciato 25enne per detenzione di munizioni a casa. Intensificati controlli nel fine settimana

Nel corso dell’ultimo fine settimana, il Commissariato di Polizia di Modica ha intensificato i controlli su tutto il territorio, concentrandosi sia nel centro storico che nelle aree periferiche. I pattugliamenti hanno coinvolto sia veicoli con colori di istituto che mezzi in borghese, per garantire una maggiore vigilanza, specialmente nelle zone della movida modicana e nelle aree rurali.

Durante un controllo mirato in zona rurale, un giovane di 25 anni è stato denunciato per illecita detenzione di munizioni. Nel corso della perquisizione domiciliare, infatti, i poliziotti hanno trovato un significativo quantitativo di munizioni: 56 cartucce calibro 16, 92 cartucce calibro 12 a pallini, 32 cartucce a palla e 6 cartucce calibro 7,65. Al momento sono in corso verifiche per determinare la provenienza delle munizioni.

I controlli hanno riguardato anche il centro storico, con particolare attenzione al corso Umberto I, via Grimaldi, via Vittorio Veneto e viale Medaglie d’Oro, e hanno portato all’identificazione di 380 persone, al controllo di 120 veicoli e alla verifica della posizione di 65 soggetti sottoposti a vincoli giudiziari.

Durante un servizio notturno, la Volante del Commissariato ha sorpreso alcuni giovani che, alla vista degli agenti, hanno tentato di allontanarsi a piedi. La successiva perquisizione del veicolo ha permesso di rinvenire un bastone telescopico, due coltelli a serramanico e una mazza. Due giovani sono stati denunciati per possesso ingiustificato di armi e oggetti atti ad offendere, e le armi sono state sequestrate. Uno dei denunciati risultava già gravato da precedenti specifici per reati contro la persona e contro il patrimonio.

© Riproduzione riservata