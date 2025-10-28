Modica, considerati “uno schiaffo alla cultura” spostati i cassonetti dal Chiostro e dal Duomo di S. Giorgio

Erano stati definiti “uno schiaffo alla cultura” i cassonetti carrellati dei rifiuti posti davanti al Chiostro di Santa Maria del Gesù e ai piedi della scalinata del Duomo di San Giorgio.

In queste ore la bella notizia diffusa dall’Ufficio Ecologia del Comune di Modica che comunica alla cittadinanza l’importante aggiornamento: “A seguito di un sopralluogo congiunto tra l’Assessorato competente e il RUP, è stato disposto lo spostamento definitivo dei cassonetti carrellati attualmente situati presso due aree nevralgiche del centro storico”.

I carrellati sono stati riposizionati presso due nuove postazioni poco distanti, ma più idonee dal punto di vista estetico e funzionale. L’ufficio chiede la collaborazione di tutti i cittadini di Modica per rispettare le nuove aree di conferimento rifiuti. L’obiettivo è migliorare l’igiene urbana e la fruibilità degli spazi pubblici, in particolare nel nostro splendido centro storico.

Normale amministrazione potrebbe definirla qualcuno, ma purtroppo non è proprio così, perché per risolvere la questione si sono contate decine di interventi da parte di semplici cittadini e da parte di consiglieri comunali. Centinaia i commenti indignati che sono circolati per mesi sui social.

