Modica chiama i giovani: al via il percorso per la nuova Consulta

Modica riapre il cantiere della partecipazione giovanile e lo fa puntando su un percorso condiviso, aperto e strutturato. L’Amministrazione comunale ha infatti avviato ufficialmente il processo di definizione della nuova Consulta Giovanile Comunale, uno strumento pensato per dare voce alle giovani generazioni e favorire il loro coinvolgimento attivo nella vita pubblica della città.

L’obiettivo è costruire uno spazio stabile di confronto e proposta, capace di intercettare bisogni, idee e competenze dei giovani che vivono e operano sul territorio. Per questo il Comune rivolge un invito ampio a organizzazioni, enti, associazioni, fondazioni, comitati, gruppi informali e a tutte le realtà sociali, culturali, educative, sportive e professionali che lavorano a contatto con il mondo giovanile e che dispongono di una rappresentanza tra i 16 e i 30 anni.

«La Consulta Giovanile nasce per valorizzare il protagonismo dei giovani, promuovere la partecipazione attiva e sostenere percorsi di crescita culturale, sociale e professionale», spiega l’assessore alle Politiche Giovanili, Samuele Cannizzaro, sottolineando il ruolo strategico dello strumento all’interno delle politiche comunali.

Un primo momento pubblico di ricognizione e confronto è stato fissato per il 27 dicembre 2025, alle ore 10.30, presso la Biblioteca Comunale “Salvatore Quasimodo”. L’incontro servirà a mappare le realtà attive sul territorio e ad avviare un dialogo diretto tra istituzioni e giovani. «Vogliamo creare un’occasione di ascolto e condivisione, utile a gettare le basi del nuovo programma di lavoro della Consulta», evidenzia il sindaco Maria Monisteri.

Nel corso dell’appuntamento sarà inoltre presentato il progetto “Prospettiva Giovane – Giovani in Europa”, finanziato dalla Regione Siciliana attraverso l’Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, nell’ambito della legge regionale 9 gennaio 2025, n. 1. Un’iniziativa che rafforza il legame tra politiche locali e opportunità europee dedicate alle nuove generazioni.

La partecipazione all’incontro non è l’unica modalità per aderire alla Consulta. Le realtà interessate possono infatti manifestare la propria volontà anche successivamente, inviando l’apposito modulo via email all’indirizzo politichegiovanili@comune.modica.rg.it oppure tramite PEC a protocollo.comune.modica@pec.it. La richiesta dovrà essere firmata dal legale rappresentante e corredata dalla documentazione richiesta; per i gruppi giovanili legati a movimenti politici o sindacali sarà sufficiente la firma del referente territoriale.

