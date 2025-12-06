Modica celebra l’Immacolata: ritorna dopo anni la processione con il simulacro della Madonna

A Modica cresce l’attesa per la Solennità dell’Immacolata Concezione, una ricorrenza che quest’anno assume un valore speciale grazie al ritorno, dopo molti anni, della processione con il simulacro della Madonna Immacolata. La città barocca si prepara così a rivivere uno dei momenti più identitari della propria tradizione religiosa, richiamando fedeli e devoti da ogni quartiere, in un clima di intensa spiritualità.

I festeggiamenti, organizzati dalla Parrocchia di San Pietro Apostolo insieme alle parrocchie di Modica Bassa, hanno preso il via venerdì 5 dicembre alle 19.30 nella Chiesa Madre di San Pietro con una partecipata veglia di preghiera dedicata a Maria Immacolata. Le comunità parrocchiali della zona hanno animato la celebrazione con canti e riflessioni, ponendo al centro l’immagine della Vergine e il valore simbolico che rappresenta per la città.

Il programma si è poi arricchito sabato 6 dicembre con la celebrazione eucaristica delle 18.30 nel Duomo, presieduta da Fra Antonello Abbate, già vicario foraneo di Modica e recentemente succeduto da Don Giuseppe Stella. Un momento intenso che ha richiamato numerosi fedeli, segnando l’avvio ufficiale delle celebrazioni verso il giorno dell’Immacolata.

Il culmine dei festeggiamenti è atteso lunedì 8 dicembre. La Solenne Celebrazione delle 18.00, nel Duomo di San Pietro, sarà presieduta dal Vescovo di Noto, Mons. Salvatore Rumeo. A seguire, alle 19.00, partirà la tanto attesa processione che attraverserà il cuore di Modica lungo Corso Umberto I, per poi raggiungere Piazza Corrado Rizzone. In questo luogo simbolico, ai piedi della stele dedicata all’Immacolata, sarà deposto il tradizionale omaggio floreale, gesto che suggella l’affetto e la devozione della città verso la Vergine.

