Modica Calcio vince 4 a 0 sul Misterbianco ma accusa l’arbitro della partita del Milazzo

Buona prova per il Modica Calcio che doveva obbligatoriamente vincere e ha mantenuto le aspettative dimostrando di avere una rosa ampia e di alto livello. Idoyaga e compagni iniziano la gara a ritmi lenti, mettendo in campo una prova più convincente nella ripresa, quando dilagano e mostrano la propria forza con carattere.

Primo tempo iniziato a ritmi lenti, con le due formazioni che creano sin da subito un canovaccio abbastanza leggibile, Modica che prova ad attaccare e ospiti chiusi a difendere la propria porta. Il primo pericolo arriva al 17’ con Cacciola che su punizione impegna, non poco, il portiere Biondi, quest’ultimo vola verso il pallone e lo mette in angolo. Lo stesso Biondi si esibisce in una parata plastica su un tiro non troppo forte di Idoyaga che prova a regalarsi la gioia del gol. I padroni di casa continuano a costruire la manovra ma non trovano le vie giuste per impensierire la difesa avversaria. Sul gong arriva il pallone che sblocca la sfida, pallone messo in mezzo con Montanaro che prova un tiro ribattuto, il pallone viaggia nell’area di rigore e trova la zampata di Handzic che porta i suoi avanti pochi secondi prima del triplice fischio.

Secondo tempo che inizia subito con lo stesso piglio di come era finito il primo tempo, con Handzic che si fa trovare pronto su una ribattuta e raddoppia per i rossoblu con una doppietta personale. Questo gol è il preludio ad una prova decisamente più convincente degli uomini rossoblu. Al 10’ grande occasione per Neto che parte veloce in contropiede salta due difensori e solo davanti al portiere la manda a lato. Al 26’ Idoyaga entra in area e viene abbattuto, il rigore concesso dal direttore di gara viene trasformato dallo stesso argentino che si gode il boato del pubblico. Al 30’ ancora rigore per il Modica con Kondila che salta il diretto marcatore che lo abbatte, questa volta dal dischetto si presenta Montanaro e si regala la gioia del gol. Al 35’ clamorosa occasione ancora per Handzic che da pochi passi manda a lato. Sul finale clamorosa doppia occasione con Kondila che manda sul palo, sulla ribattuta la manda in mezzo e trova Arquin che centra la traversa.

Un Modica molto più convincente nella ripresa rispetto alla prima frazione di gara, buona gestione del pallone e giusta dose di agonismo portano a casa tre punti fondamentali.

MODICA CALCIO – MISTERBIANCO 4-0

Modica Calcio: Pontet, Triolo, Rossi, Francofonte (23’ st Kondila), Incatasciato, Mallia (37’ st Denaro), Neto (27’ st Arquin), Cacciola (39’ st Messina), Handzic, Idoyaga, Montanaro (34’ st Alecci). Panchina: La Licata, Alecci, Schembari, Messina, Fragapane, Kondila, Cappello, Denaro, Arquin. Allenatore: Pasquale Ferrara.

Misterbianco: Biondi C., Trombetta, Mazzeo, Giuffrida (25’ st Toro A.), Toro G., Valenti, Caruso (34’ st Scardaci), Orofino, Corsaro (8’ st Privitera), Biondi D. (36’ st Danese), Rapisarda. Panchina: Ingaglio, Pennisi, Scardaci, Tucci, Toro A., Privitera, Danese. Allenatore: Gennaro Coriolano.

Marcatore: 45’ pt Handzic (Mo), 2’ st Handzic (Mo), 26’ st Idoyaga rig. (Mo), 30’ st Montanara rig. (Mo)

Ammoniti: Biondi C., Valenti, Giuffrida (Mi)

A SEGUIRE IL COMUNICATO STAMPA INTEGRALE DELLA SOCIETA’ SPORTIVA CHE CONTESTA INVECE IL RISULTATO DELLA PARTITA MILAZZO – GIOIOSA CHE HA PERMESSO AL MILAZZO DI RESTARE IN TESTA ALLA CLASSIFICA GRAZIE ALLA VITTORIA OTTENUTA. PER IL MODICA CALCIO, INVECE, CI SAREBBE STATO UN ERRORE ARBITRALE SENZA IL QUALE LA PARTITA SAREBBE POTUTA INVECE FINIRE IN PAREGGIO, CAMBIANDO DUNQUE ANCHE LA DISPOSIZIONE DELLE SQUADRE NELLA CLASSIFICA GENERALE DEL CAMPIONATO.

GRAVE ERRORE ARBITRALE A MILAZZO

CHIEDIAMO ATTENZIONE E RISPETTO PER IL REGOLARE SVOLGIMENTO DEL TORNEO



Il calcio, a qualunque livello, richiede serietà, professionalità e correttezza.

Questo è ciò che, da parte nostra, sia a livello societario che dal punto di vista tecnico, chiediamo a tutti i nostri tesserati. Ciò è quanto chiediamo e pretendiamo anche da tutti i protagonisti del campionato: dai massimi dirigenti, alle singole società, alla classe arbitrale oltre che ai calciatori ed ai tifosi.

Non è più possibile assistere per l’ennesima volta ad episodi, come quello accaduto oggi a Milazzo, che lasciano basiti, amareggiati e suscitano spiacevoli sospetti che allontanano dall’idea che noi abbiamo di calcio e che condividiamo con tifosi e appassionati.

Non è possibile pensare che uno spettacolo come quello che stanno regalando le squadre del girone B del campionato di eccellenza possa essere rovinato da decisioni, scelte o atteggiamenti che non sono all’altezza né del livello della competizione nè degli sforzi compiuti da tante società.

Per questo motivo, nell’approssimarsi della fase sempre più delicata, sempre più avvincente, e sempre più spettacolare chiediamo a ciascuno, per i propri ruoli e le proprie responsabilità, di alzare il livello, di offrire sempre prestazioni all’altezza e soprattutto di garantire correttezza, equità e rispetto dei valori insiti nello sport.

Noi guarderemo ogni dettaglio e saremo pronti a denunciare pubblicamente e a far valere, in ogni sede necessaria e possibile, il diritto soprattutto dei tifosi ad assistere ad una competizione equa, leale, trasparente e – quindi – sportiva.

