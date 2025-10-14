Modica Calcio, è tempo di Coppa Italia: al Barone arriva l’Avola

Dopo la vittoria convincente contro il Melilli, il Modica Calcio è pronto a tornare in campo per una sfida ad alta tensione. Mercoledì 15 ottobre, alle ore 15:30, allo stadio “Vincenzo Barone”, i rossoblù affronteranno l’Avola Calcio nel ritorno del secondo turno di Coppa Italia Eccellenza.

All’andata finì 0-0, ma stavolta non ci saranno calcoli: servirà una vittoria per staccare il pass verso la fase successiva.

Una gara da dentro o fuori

La squadra di Filippo Raciti arriva all’appuntamento in grande condizione fisica e mentale, forte di un gruppo compatto e di una crescita costante nelle ultime uscite. L’allenatore rossoblù lo ha ribadito alla vigilia:

“La squadra vuole dare continuità alle ultime uscite. Tutti puntano al passaggio del turno perché sappiamo bene che vincere aiuta a vincere. Arriviamo a questa sfida in uno stato di forma importante, consapevoli dell’obiettivo e di quello che vogliamo portare avanti”.

Il Modica potrà contare sull’intero organico ad eccezione di Maimone, fermo per un mese a causa di un problema al ginocchio.

L’avversario: l’Avola in grande forma

Dall’altra parte del campo ci sarà un’Avola determinato a confermare il proprio stato di grazia. La formazione rossoblù del Siracusano arriva a Modica da capolista del Girone B di Eccellenza, trascinata da un Dos Santos in splendida forma e da un gruppo consolidato, rinforzato in estate da innesti mirati che hanno alzato ulteriormente il livello tecnico della squadra.

Scopriamo quindi la lista dei convocati proprio di Raciti per la sfida di Mercoledì 15 Ottobre presso il Vincenzo Barone dalle 15: 30:

Portieri: Romano, Calabrese

Difensori: Mallia, Brugaletta N., Mollica, Brugaletta S. Spadaro S., Intzidis,

Centrocampisti: Bonaccorso, Valenca, Incatasciato, Sessa, Asero, Misseri, Sangare, Cappello.

Attaccanti: Belluso, Savasta, Torregrossa, Torres, Bonanno.

© Riproduzione riservata