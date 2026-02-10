Modica, avviso per danni da ciclone Harry: moduli disponibili fino al 27 febbraio

Il Comune di Modica ha reso disponibile un avviso ufficiale per la segnalazione dei danni causati dagli eccezionali eventi meteorologici del 19 e 20 gennaio 2026, noti come ciclone Harry. Lo rende noto il Sindaco, Maria Monisteri Caschetto, invitando cittadini e imprese a compilare e trasmettere i moduli entro la scadenza del 27 febbraio 2026.

I moduli, disponibili sul sito ufficiale del Comune, sono due: il B1 per le abitazioni e il C1 per le attività produttive ed economiche. La compilazione deve includere una descrizione dettagliata dei danni subiti, una quantificazione analitica delle spese necessarie per il ripristino e un adeguato supporto fotografico. Fondamentale è anche fornire recapiti aggiornati, telefonici e PEC, per eventuali comunicazioni successive e integrazioni di dati.

Le segnalazioni devono essere inviate preferibilmente tramite PEC all’indirizzo protocollo.comune.modica@pec.it, garantendo così tracciabilità e sicurezza nella trasmissione. L’Ufficio di Protezione Civile del Comune resta disponibile per fornire chiarimenti e supporto nella compilazione dei moduli.

