Modica attiva i “Voucher di Natale”, un sostegno per le famiglie in difficoltà: ecco chi ne ha diritto
10 Dic 2025 11:29
Il periodo natalizio, con la sua atmosfera di luce e di condivisione, porta con sé anche un’altra realtà: per molte famiglie, queste settimane rappresentano un momento particolarmente difficile. Le spese aumentano, i bisogni si moltiplicano, e per chi vive in condizioni di fragilità economica il Natale può trasformarsi in un peso anziché in una festa.
È proprio in questo contesto che arrivano i Voucher di Natale 2025 del Comune di Modica, una misura che — pur non essendo risolutiva — offre un sostegno concreto a chi si trova in maggiore difficoltà.
Da questa mattina sul sito istituzionale del Comune sono disponibili l’avviso pubblico e la modulistica per presentare domanda, a seguito dell’approvazione della Giunta avvenuta ieri. L’iniziativa, curata dall’Assessore alle Politiche Sociali Concetta Spadaro, rientra nelle “Misure di sostegno alimentare e di solidarietà ai cittadini in condizioni di disagio economico e/o stato di bisogno”.
I voucher sono destinati ai residenti nel Comune di Modica con ISEE non superiore a € 10.140,00. Possono presentare domanda:
- nuclei familiari composti da un solo componente;
- nuclei da 2 a 4 componenti;
- nuclei oltre i 4 componenti.
L’istanza va presentata esclusivamente online attraverso il portale dell’Ente entro le ore 12:00 del 15 dicembre 2025, allegando una dichiarazione ISEE valida e un documento d’identità. L’Assessore ricorda che ogni nucleo familiare può presentare una sola domanda: chi ne inoltrasse più di una vedrà annullate tutte le istanze.
Le domande saranno sottoposte a verifica, come previsto dalla normativa sulle autocertificazioni. Avranno inoltre priorità i nuclei — anche composti da una sola persona — già seguiti dai servizi sociali.
La misura prevede:
- 40 voucher da € 50,00 per i nuclei composti da un unico membro;
- 82 voucher da € 100,00 per i nuclei composti da 2 a 4 componenti;
- 40 voucher da € 120,00 per i nuclei con più di 4 componenti.
Alla chiusura delle domande, il Comune pubblicherà l’elenco degli aventi diritto e le istruzioni per l’utilizzo.
Certo, non si tratta di un grande aiuto e sicuramente si potrebbe fare di più. Ma questo non toglie valore al gesto. Pur trattandosi di cifre contenute, i voucher consentono alle famiglie di affrontare alcune spese tipiche del periodo festivo. Con 50, 100 o 120 euro è possibile acquistare piccoli generi alimentari a tema natalizio: qualche dolce tradizionale come il pandoro o il panettone, ingredienti per preparare un pranzo semplice delle feste, oppure prodotti tipici locali che rendono più caldo e dignitoso il momento conviviale.
Non si tratta di somme che permettono grandi acquisti o pranzi elaborati, ma di un aiuto che può comunque regalare un pizzico di atmosfera natalizia anche a chi vive in una situazione di difficoltà.
