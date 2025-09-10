Modica, arrestato 61enne: in casa pistola, munizioni e uno storditore elettrico

Blitz della Polizia di Stato: un uomo di 61 anni, residente a Modica ma da alcuni mesi dimorante a Ragusa, è stato arrestato dagli agenti del Commissariato di Modica e della Squadra Mobile di Ragusa. Durante una perquisizione, gli investigatori hanno rinvenuto una pistola semiautomatica Beretta calibro 9 con due caricatori e numerose munizioni detenute illegalmente.

La denuncia dell’ex moglie: atti persecutori anche verso la figlia

L’operazione è scaturita dalla denuncia dell’ex moglie, che ha raccontato di aver subito per anni atti persecutori, sia durante la relazione che successivamente. Secondo la denuncia, l’uomo avrebbe tenuto comportamenti vessatori anche nei confronti della figlia ventiduenne. Da queste segnalazioni è emerso il sospetto che l’indagato potesse detenere armi in maniera illegale.

Perquisizione e sequestro

Gli agenti hanno proceduto a una perquisizione nell’abitazione del 61enne: all’interno della cassaforte è stata trovata la pistola Beretta 9 mm con due caricatori e 18 cartucce. Non solo: sono state scoperte 125 cartucce calibro 7.65 e, all’interno dell’autovettura, anche uno storditore elettrico, considerato a tutti gli effetti un’arma vietata senza regolare autorizzazione.

Arresto e denunce

Il 61enne è stato arrestato per detenzione illegale di arma da fuoco e denunciato alla Procura della Repubblica di Ragusa per detenzione abusiva di munizioni e atti persecutori. Le indagini proseguono per accertare eventuali altri episodi collegati.

