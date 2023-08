Comiso: aveva una pistola clandestina in casa, arrestato

E’ stato arrestato dai carabinieri un uomo di 44 anni residente a Comiso accusato del reato di detenzione d’arma clandestina. La perquisizione è stata effettuata il 3 luglio nell’abitazione di P.C., residente a Comiso. I carabinieri hanno trovato una pistola scacciacani adattata per l’utilizzo di munizioni calibro 6,35, occultata all’interno della casa.

L’ARRESTO

L’arma era illegalmente detenuta e non vi era nessuna documentazione che giustificasse la sua presenza. Per questo motivo, i Carabinieri hanno arrestato in flagranza di reato P.C. Il Gip, nell’udienza di oggi, ha convalidato la misura degli arresti domiciliari.