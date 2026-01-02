Modica apre il 2026 con la grande musica: tutto esaurito al Teatro Garibaldi per il Concerto di Capodanno

Il nuovo anno a Modica si è aperto all’insegna della musica, dell’eleganza e della partecipazione. Il Concerto di Capodanno, andato in scena ieri al Teatro Garibaldi, ha registrato il tutto esaurito, confermandosi uno degli appuntamenti culturali più attesi e sentiti dalla città. Una platea gremita ha accolto l’Orchestra Filarmonica e il Coro in residence del Teatro, protagonisti di una serata che ha voluto essere un augurio collettivo per l’inizio del 2026.

Sul podio il maestro Mirko Caruso, che ha guidato l’Orchestra in un’esecuzione elegante e coinvolgente, mentre la direzione del Coro è stata affidata a Graziella Alessi. A impreziosire il programma, le voci del tenore Alberto Profeta e del soprano Chiara Notarnicola, capaci di accompagnare il pubblico in un viaggio musicale ricco di emozioni e suggestioni. La conduzione della serata è stata affidata alla giornalista Cinzia Vernuccio, che ha accompagnato il pubblico tra i diversi momenti del concerto.

Il repertorio ha spaziato dal grande melodramma italiano all’eleganza della tradizione viennese, con pagine di Bellini, Verdi, Mascagni, Rossini, Puccini e Strauss. Un percorso musicale costruito come un crescendo emotivo, culminato nel celebre brindisi de La Traviata di Giuseppe Verdi, che ha chiuso la serata in un clima festoso e simbolico. Lunghi applausi e un’atmosfera di partecipazione autentica hanno accompagnato ogni esecuzione.

Il successo del Concerto di Capodanno si inserisce in un cartellone natalizio particolarmente ricco, che ha animato Modica per tutta la durata delle festività. A sottolinearlo sono state la presidente della Fondazione Teatro Garibaldi, Maria Monisteri, e il sovrintendente Tonino Cannata, che hanno evidenziato il valore complessivo del percorso culturale proposto. “Il Concerto di Capodanno rappresenta uno dei momenti più simbolici della nostra stagione – hanno dichiarato – ma è anche il frutto di un lavoro più ampio che ha visto il Teatro Garibaldi vivere intensamente tutto il periodo natalizio, con appuntamenti pensati per pubblici diversi. La grande risposta della città ci conferma che investire sulla qualità artistica e sulla continuità dell’offerta culturale è la strada giusta”.

Il calendario degli eventi prosegue già nei prossimi giorni. Domani, sabato 3 gennaio alle 20.30, è in programma il Concerto dell’Epifania in edizione anticipata, con la Civica Filarmonica di Modica diretta dal maestro Sergio Battaglia. Un appuntamento che attraverserà la musica sinfonica e i grandi classici del pop e del rock internazionale, arricchito dalla partecipazione della Junior Band e del Coro Cantanti di Artemisia, con la conduzione di Flavia Frascino.

Il gran finale è previsto per il 6 gennaio, con Frozen – La regina delle nevi, il musical della Compagnia Nazionale del Musical ispirato al classico di H.C. Andersen e diretto da Salvo Costantino. Visto il grande successo e le numerose richieste, lo spettacolo raddoppia con due repliche, alle 17.30 e alle 19.30, regalando a bambini e famiglie un’Epifania all’insegna della magia.

