Modica, anziano circondato da due donne: tentano il raggiro, ma spunta un poliziotto eroe

Ancora un tentativo di “truffa dello specchietto” in pieno centro a Modica, questa volta ai danni di un anziano ultrasettantenne. Protagoniste due donne, di 61 e 37 anni, entrambe residenti nel siracusano e già note alle forze dell’ordine.

La vittima era alla guida della sua auto quando, con urla e gesti convulsi, le due donne lo hanno costretto a fermarsi. Con la scusa di un presunto danneggiamento — simulato abilmente con il lancio di un sasso contro il veicolo — hanno tentato di estorcergli del denaro.

A sventare la truffa è stato un agente del Commissariato di Modica, libero dal servizio, che ha notato la scena sospetta e ha immediatamente allertato il 112. Gli agenti della Volante, giunti sul posto, hanno bloccato le due donne, identificandole e impedendo che il raggiro si concretizzasse.

Le due truffatrici sono state denunciate in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Ragusa per tentata truffa. Nei loro confronti è scattato anche il foglio di via obbligatorio: per i prossimi quattro anni non potranno rimettere piede nel territorio di Modica.

