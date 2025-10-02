In occasione della Giornata mondiale della Salute Mentale, il 10 ottobre, Fondazione Onda ETS organizza l’(H) Open Day per sensibilizzare la popolazione sull’importanza della prevenzione, della diagnosi precoce e dell’accesso alle cure. L’iniziativa, giunta alla sua dodicesima edizione, coinvolge oltre 140 strutture con Bollino Rosa, tra cui l’ospedale “Giovanni Paolo II” di Ragusa e il […]
Modica alza il tiro contro gli sporcaccioni: acquistate 5 nuove telecamere, in 7 mesi verbali per 44 mila euro
02 Ott 2025 11:00
Modica alza la guardia contro gli sporcaccioni.
Grazie a un finanziamento di 45.000 euro dal Fondo Unico di Giustizia che, per chi non lo sapesse, è un fondo statale istituito per gestire le somme di denaro, titoli e altri beni sequestrati o confiscati dallo Stato, nonché somme non riscosse al termine di procedure civili e fallimentari dopo cinque anni che vengono destinate a scopi di pubblica utilità, il Comune di Modica potrà potenziare il servizio di telecamere sentinella contro l’abbandono indiscriminato di rifiuti, sul territorio.
Grazie a questi fondi il Comune acquisterà cinque nuove telecamere mobili in HD e istituirà una sala di controllo all’avanguardia, completa di connettività e assistenza tecnica.
Da gennaio a luglio 2025, l’attività delle telecamere esistenti ha già permesso l’emissione di oltre 254 verbali, con un introito di 44.100 euro. Un risultato concreto per una città più pulita.
Vita sempre più difficile per gli sporcaccioni che si ostinano a non smaltire correttamente i rifiuti.
