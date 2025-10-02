Modica alza il tiro contro gli sporcaccioni: acquistate 5 nuove telecamere, in 7 mesi verbali per 44 mila euro

Modica alza la guardia contro gli sporcaccioni.

Grazie a un finanziamento di 45.000 euro dal Fondo Unico di Giustizia che, per chi non lo sapesse, è un fondo statale istituito per gestire le somme di denaro, titoli e altri beni sequestrati o confiscati dallo Stato, nonché somme non riscosse al termine di procedure civili e fallimentari dopo cinque anni che vengono destinate a scopi di pubblica utilità, il Comune di Modica potrà potenziare il servizio di telecamere sentinella contro l’abbandono indiscriminato di rifiuti, sul territorio.

Grazie a questi fondi il Comune acquisterà cinque nuove telecamere mobili in HD e istituirà una sala di controllo all’avanguardia, completa di connettività e assistenza tecnica.

Da gennaio a luglio 2025, l’attività delle telecamere esistenti ha già permesso l’emissione di oltre 254 verbali, con un introito di 44.100 euro. Un risultato concreto per una città più pulita.

Vita sempre più difficile per gli sporcaccioni che si ostinano a non smaltire correttamente i rifiuti.

© Riproduzione riservata