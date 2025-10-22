Modica, aggredisce lo zio con un manganello: pregiudicato torna in carcere

Fine dei domiciliari per un 27enne modicano, pregiudicato, già condannato per una serie di incendi dolosi ad autovetture commessi tra il 2023 e il 2024 a Rosolini. L’uomo, che stava scontando la pena presso la propria abitazione in regime di detenzione domiciliare, è stato trasferito nella Casa Circondariale di Ragusa su disposizione della Procura della Repubblica.

La misura restrittiva è arrivata dopo un nuovo episodio di violenza domestica. Gli agenti del Commissariato di Polizia di Modica sono intervenuti presso l’abitazione del detenuto a seguito di una segnalazione di lite familiare. Durante il sopralluogo, gli agenti hanno accertato che il 27enne aveva aggredito lo zio, suo vicino di casa nello stesso stabile, colpendolo con un manganello telescopico.

La vittima, ferita, ha dovuto fare ricorso alle cure mediche. L’aggressore è stato denunciato per lesioni personali e porto abusivo di oggetti atti ad offendere.

A seguito della segnalazione inviata al Tribunale di Sorveglianza di Catania, è stato revocato il beneficio della detenzione domiciliare. Il giovane è stato quindi condotto nel carcere di Ragusa, dove sconterà il residuo della pena pari a 1 anno e 3 mesi di reclusione.

