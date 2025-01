“Modello Ragusa”: nel 2024 in provincia aumentano le donazioni di sangue e plasma

La provincia di Ragusa si conferma una realtà d’eccellenza nel campo della donazione di sangue e plasma, grazie a una cultura solidale diffusa e a un’organizzazione di altissimo livello. Nel 2024, sono state registrate 45.767 donazioni totali, segnando un incremento di 485 unità (+1,1%) rispetto al 2023. Particolarmente rilevante è il dato relativo alle donazioni di plasma in aferesi, che hanno raggiunto 13.564 unità (+4,3%), pari a 54 kg per mille abitanti, un valore triplo rispetto al fabbisogno stimato a livello nazionale.

Un modello d’eccellenza

Il cosiddetto “Modello Ragusa”, basato sulla collaborazione tra il Servizio di Immunologia e Medicina Trasfusionale (SIMT) dell’ASP di Ragusa e l’AVIS, ha consolidato il successo della provincia nel campo della raccolta e gestione del sangue.

Il fabbisogno standard di sangue, secondo l’OMS, è di 40 unità per mille residenti. La provincia di Ragusa ha raggiunto un impressionante 143 unità, ben oltre la media italiana di 51 unità (2023). L’incremento del numero di donatori (+0,7% rispetto al 2023) testimonia un coinvolgimento sempre più ampio della comunità. Le unità di sangue raccolte vengono processate nei Servizi Trasfusionali di Ragusa, Modica e Vittoria, dove vengono validate e qualificate per garantire la sicurezza del plasma e del sangue donati. L’esternalizzazione della raccolta e del reclutamento, affidati all’AVIS, rappresenta uno dei pilastri del modello organizzativo.

Riconoscimenti

Il dott. Francesco Bennardello, direttore del SIMT, ha espresso gratitudine ai donatori, al personale sanitario e ai volontari per il loro incessante impegno. Un riconoscimento speciale è stato rivolto al dott. Piero Bonomo per il contributo storico, e alla Responsabile Qualità, Rossella Leggio, nonché alla Direzione Strategica dell’ASP composta dal dott. Giuseppe Drago, dalla dott.ssa Sara Lanza e dal dott. Massimo Cicero, per il loro supporto fondamentale.

Grazie a questa collaborazione tra AVIS e SIMT, la provincia di Ragusa punta a raggiungere obiettivi ancora più ambiziosi, confermandosi un modello virtuoso a livello nazionale ed europeo.

