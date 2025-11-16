Mobilità sostenibile: in provincia di Ragusa i turisti li trasportiamo in golf car, bici e auto elettriche per un turismo green

Modica, con il suo Barocco unico al mondo, le chiese incastonate nella pietra e i paesaggi naturali mozzafiato, non è solo una cartolina da ammirare: è una città da vivere, percorrere e scoprire attraverso un turismo sempre più sostenibile. Lo ha raccontato la Rai due giorni fa, con un servizio di Fabio Butera in diretta su Rai3 nella trasmissione Buongiorno Regione

Tino Antoci, Assessore al Turismo del Comune di Modica, ha spiegato:

“Abbiamo riportato Modica sotto i riflettori della tv nazionale mostrando un volto che va oltre l’incanto del Barocco: una visione concreta di mobilità sostenibile e turismo esperienziale. Non si tratta solo di nuovi mezzi, ma di un vero cantiere urbano fatto di piste ciclabili in espansione e di una ciclovia intercomunale di oltre 150 chilometri, pensata per un turismo che non consuma Modica ma la vive.”

Anche altri Comuni della destinazione turistica Enjoy Barocco, come Ragusa, si stanno attivando con iniziative simili, tra cui l’acquisizione di otto golf car e numerose bici elettriche, per offrire ai visitatori un’esperienza di mobilità dolce che coniughi natura, storia e architettura.

Giorgio Caccamo, gestore delle attrezzature per le Pro Loco provinciali, ha illustrato le prospettive operative del progetto, mentre la guida turistica Sabrina Tavolacci ha accompagnato il pubblico tra i siti UNESCO, le meraviglie barocche e i percorsi naturali della zona, come il canyon di Cava Ispica, scrigno di biodiversità e storia.

Il progetto prevede anche innovazioni urbane come l’installazione di 11 panchine smart, che combinano tecnologia e sostenibilità, rendendo più accessibili e fruibili gli spazi pubblici per cittadini e turisti.

Come sottolinea il GAL Terra Barocca sui propri canali social:

“Grazie al finanziamento del GAL Terra Barocca, il progetto mette a disposizione dei visitatori bici elettriche, auto elettriche e golf car, per favorire spostamenti ‘verdi’ e un turismo sempre più rispettoso dell’ambiente. Siamo orgogliosi di sostenere iniziative che rendono più moderna, accessibile e sostenibile la nostra destinazione.”

L’iniziativa rappresenta un passo concreto verso un modello di turismo esperienziale, lento e consapevole, in cui il patrimonio culturale, la natura e le attività sportive si intrecciano in un’unica narrazione da vivere. Modica, insieme agli altri Comuni della destinazione Enjoy Barocco, conferma così il proprio impegno verso una mobilità sostenibile, puntando a valorizzare il territorio senza comprometterne l’identità e la bellezza.

