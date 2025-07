Mirja Cartia D’Asero: orgoglio sciclitano e protagonista al Premio Ragusani nel Mondo

Ha origini sciclitane una delle protagoniste della 30ª edizione del Premio Ragusani nel Mondo, in programma il 26 e 27 luglio in piazza Libertà a Ragusa. Si tratta di Mirja Cartia D’Asero, figura di spicco della finanza e dell’imprenditoria italiana, oggi alla guida di Clessidra Holding e Clessidra Private Equity SGR, una delle principali piattaforme per investimenti alternativi nel nostro Paese.

Un percorso professionale che ha dell’eccezionale: dopo una formazione giuridica di altissimo livello e un inizio di carriera negli studi legali internazionali Clifford Chance e Allen & Overy, Cartia D’Asero ha trascorso dodici anni in Lehman Brothers, vivendo da protagonista la crisi globale del 2008, sia prima che dopo l’“administration”.

Manager visionaria e instancabile, è stata co-founder e CEO della start-up Restar, dedicata alla gestione dei crediti deteriorati, poi acquisita da Guber Banca, dove ha ricoperto l’incarico di Head of Real Estate fino al 2022.

Nello stesso anno ha assunto il timone de Il Sole 24 Ore, il più importante gruppo editoriale economico-finanziario italiano, ricoprendo i ruoli di CEO e General Manager fino al 2025. Un’esperienza che ha consolidato il suo ruolo di leader nel mondo dell’editoria e dell’economia nazionale.

Mirja Cartia D’Asero ha inoltre fatto parte dei board di alcune delle più importanti realtà industriali e finanziarie italiane, tra cui Prelios, Damiani, FNM, Italmobiliare e Zurich Investments Life, e oggi siede anche nell’Advisory Board della Fondazione Randstad AI & Humanities.

A contraddistinguerla è anche la sua profonda sensibilità per i temi ESG, che integra costantemente nella sua visione di impresa, promuovendo un modello di sviluppo sostenibile, inclusivo e orientato all’innovazione.

Il suo riconoscimento al Premio Ragusani nel Mondo 2024 è il simbolo di un legame profondo con le radici iblee: “Sono orgogliosa delle mie origini – ha dichiarato in più occasioni – e credo che la determinazione, la resilienza e la bellezza di questa terra mi abbiano ispirata nel mio percorso”.

© Riproduzione riservata