Minacciava di rivelare i segreti di un uomo per estorcergli denaro: arrestta una donna di 63 anni

I Carabinieri della Compagnia di Modica hanno arrestato una donna di 63 anni, originaria della provincia di Siracusa ma residente nel territorio ibleo, in esecuzione di una condanna definitiva per estorsione continuata in concorso. L’operazione è scattata dopo l’emissione di un ordine di carcerazione da parte dell’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pesaro.

I militari dell’Arma, dopo un’attenta attività di ricerca, sono riusciti a rintracciare la donna che, pur mantenendo la residenza a Modica, si era temporaneamente spostata a Santa Croce Camerina. Una volta individuata, è stato possibile procedere all’esecuzione del provvedimento restrittivo.

Le minacce e il ricatto: la vicenda tra il 2020 e il 2022

Secondo quanto ricostruito nel corso delle indagini, i fatti risalgono al periodo compreso tra il 2020 e il 2022. In quegli anni la donna avrebbe contattato ripetutamente un uomo, minacciandolo di rivelare informazioni riservate sul suo conto, delle quali sosteneva di essere venuta in possesso.

Un comportamento reiterato che avrebbe costretto la vittima, inizialmente, a subire le pressioni e le richieste estorsive. Solo successivamente l’uomo ha trovato il coraggio di rivolgersi alle forze dell’ordine, denunciando quanto stava accadendo e consentendo così l’avvio dell’attività investigativa. Dopo la compiuta identificazione e l’espletamento degli atti di rito, la 63enne è stata tradotta dai Carabinieri presso la sezione femminile del carcere di Catania – Piazza Lanza, dove dovrà espiare una pena di tre anni e sei mesi di reclusione, così come stabilito dalla sentenza definitiva.

