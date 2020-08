Migranti: Salvini da Punta della Suina: "Italia campo profughi in cambio prestiti Ue" - Ragusa Oggi

Matteo Salvini, giunto in tarda mattinata nello stabilimento "Punta della suina", nell'ambito del suo programma di incontri pubblici fissati nel Salento in vista delle elezioni regionali del 20 e 21 settembre, ha, inoltre, osservato: "La cosa incredibile e' che, durante quest'anno, segnato dal Coronavirus, l'immigrazione e' crollata in tutta Europa – Spagna, Grecia, Malta -, mentre un solo paese occidentale ha visto aumentare gli arrivi e gli sbarchi irregolari, cioe' l'Italia. Non e' solo coincidenza, ne' sfortuna, ma complicita'. Io temo che ci sia un governo complice di un fenomeno che portera' solo problemi anche sanitari, non solo sociali ed economici".

foto tratta da facebook Massimo Casanova

Migranti: Salvini, Italia campo profughi in cambio prestiti Ue = (AGI) – Lecce, 30 ago. – "A me viene il dubbio che Conte, in cambio di presunti prestiti che arriveranno forse l'anno prossimo, abbia promesso all'Europa che l'Italia torna ad essere il campo profughi europeo che era qualche anno fa con la sinistra al governo". Cosi' il segretario della Lega, Matteo Salvini, parlando con l'AGI durante una sua visita a Gallipoli (Lecce). "Anche in Puglia e in Calabria – ha aggiunto – nelle ultime ore, ho visto sbarcare immigrati a decine da velieri e motoscafi, quindi, domandiamoci perche' arrivano tutti in Italia e non vanno piu' in Grecia, a Malta, in Spagna. Questo accade perche' gli altri fanno rispettare le leggi e i confini, chiudere i porti".