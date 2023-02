Migranti: 90 trasferiti da Lampedusa a Pozzallo

Sono 90 i migranti sbarcati dalla motovedetta Monte Cimone della Guardia di Finanza, erano arrivati tutti il 19 febbraio a Lampedusa. Sono 86 gli adulti maschi, due le donne e due i minori. Le nazionalita’ dichiarate sono Egitto (33), Costa D’Avorio (24), Mali (11), Guinea (8), Sudan (3), Benin (3) Pakistan (2), Camerun (2) e Eritrea (2), Liberia (1), Burchina Faso (1).

Sono stati controllati dal punto di vista medico e sono in buone condizioni di salute. Altri 50 migranti sono arrivati invece a Pozzallo stamani in pullman; 19 di questi sono minori non accompagnati.