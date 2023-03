Migranti: 17 superstiti del naufragio di ieri arriveranno a Pozzallo

Arriveranno a Pozzallo i 17 superstiti del naufragio avvenuto ieri a circa cento miglia a nord di Bengasi. L’orario presunto e’ intorno alle 15. I naufraghi, a bordo della motonave Froland che ha prestato soccorso, verranno trasbordati su una motovedetta e portati in banchina. Trenta i dispersi, secondo quanto riferito dai superstiti.

IN SERATA ARRIVERANNO ALTRE 194 PERSONE

Intanto, si stanno predisponendo servizi di assistenza che tengano conto anche della estrema fragilita’ per quanto hanno vissuto. Per questa sera e’ previsto sempre a Pozzallo, il trasferimento di 194 persone da Porto Empedocle rientranti nel piano di alleggerimento dell’hot spot di Lampedusa. Allo stato attuale all’hot spot di Pozzallo invece, ci sono 97 persone; tra queste, 5 nuclei famigliari e una ventina di donne. Al centro di contrada Cifali, invece, nel territorio tra Ragusa e Comiso ci sono 127 migranti, di cui 125 minori non accompagnati in attesa di trasferimento in strutture adeguate.