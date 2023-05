Migliaia di spettatori, grande successo per Scenica Festival a Vittoria. Nei prossimi giorni ancora tanti eventi. FOTO

VITTORIA (RG) – Grande successo anche per il secondo fine settimana di “Scenica Festival”. Un fiume di persone ha popolato Vittoria seguendo con entusiasmo gli artisti presenti. Un viaggio intenso tra le arti performative quello di Scenica, edizione numero 15, che quest'anno si è arricchito di spazi, tempi e incontri e che continuerà a ritmo serrato ancora fino a domenica 21 maggio. I giorni appena conclusi hanno fatto registrare tanti sold out ed hanno visto esibirsi compagnie internazionali di grande calibro, nomi di altissimo livello e presenze importanti che attestano la manifestazione organizzata dall’associazione Santa Brigati, con il patrocinio del Comune di Vittoria, della Regione Sicilia e con il sostegno del Ministero della Cultura, come uno degli eventi più significativi del panorama culturale della Sicilia. Piccoli e grandi hanno intrapreso con “Juri the cosmonaut”, spettacolo di Giorgio Bertolotti e Petr Forman, un viaggio intergalattico ricco di situazioni clownesche molto divertenti; hanno appreso con “Trashhhhh!!!” della compagnia “Zero en conducta” che la magia è anche nelle cose che la gente getta via; si sono emozionati con la dolce poetica di “Gustavo La Vita” di Andrea Farnetani. La famosa fiaba europea di Cappuccetto Rosso ha incontrato la tradizione africana con “Thioro. Un cappuccetto rosso senegalese, del Teatro delle Albe e Ker Théâtre Mandiaye N’Diaye, appuntamento della sezione “Raccordi” (progetto volto ad unire e sensibilizzare le comunità presenti nel nostro territorio, elementi centrali delle attività dei progetti SAI (Sistema Accoglienza Integrazione) per ordinari, vulnerabili e minori stranieri non accompagnati, gestiti dal Comune di Vittoria, e attuati dalla CSD – Servizi Inclusione, dalla cooperativa Iride e dalla cooperativa Fo.Co.). Ed un'altra conosciutissima favola è stata protagonista di Scenica: la premiatissima “Cenerentola” della compagnia “Zaches Teatro”, uno spettacolo vorticoso e pieno di invenzioni, per una eroina dai mille volti che è artefice del proprio destino. E che dire di “White Out” di Piergiorgio Milano, un viaggio ironico e drammatico, divertente e coinvolgente, tra la natura e l’interiorità umana. Altro evento eccezionale del fine settimana appena concluso è stato il concerto di Anna B Savage, un’artista straordinaria che è riuscita attraverso la sua voce a trasmettere i tanti colori delle emozioni. Ma anche i Rena Nera con “Tribolo per i ferribò”, il teatro di strada del Circo Ramingo, il mentalismo di Andrea Redavid, il sound dei Die Katapult. Ma non solo spettacoli, laboratori, teatro e musica. Vittoria ha ospitato una importante tavola rotonda sulla drammaturgia del circo contemporaneo, oltre alla presentazione del libro di Alessandro De Filippo “Propaganda Lampedusa” (Euno edizioni). Che dire, il ritmo è stato intenso, i palcoscenici magici, gli ospiti strepitosi e il pubblico meraviglioso. E il viaggio artistico continua nei prossimi giorni, ancora con una carovana di appuntamenti imperdibili, eventi che parlano il linguaggio universale dell'arte. Tra gli ospiti che stanno per arrivare per il terzo fine settimana ci sono tanti nomi: la compagnia Nueveuno, La Muette, Tony Clifton Circus, la Compagnia Baccalà, oltre alla compagnia Ocram Dance Movement, vincitrice del bando SceniCall Sicilia 2023, e la musica di Badiâa Bouhrizi e del violoncellista Gaspar Claus. È possibile visionare il programma completo sul sito www.scenicafestival.it. Per info chiamare i numeri 0932.1910888 o 328.5782765 (no whatsapp). Biglietteria del festival: Vittoria, Piazza del Popolo 39 (via Bixio angolo via Cancellieri) | Orari: dalle 11.00 alle 13.00 e dalle 17.00 alle 21.00. Prevendita online su www.liveticket.it/santabriganti