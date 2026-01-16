Meteo: ciclone in arrivo, piogge abbondanti e vento forte al Sud

Un fine settimana solo in parte stabile e poi l’arrivo di un potente ciclone mediterraneo che potrebbe portare maltempo severo su ampie aree del Paese, con particolare attenzione a Sicilia e Calabria ionica. È quanto emerge dalle ultime previsioni di 3bmeteo.com, confermate dal meteorologo Edoardo Ferrara.

Weekend tra piogge e schiarite: Sicilia tra le zone più esposte

Secondo gli esperti, il fine settimana sarà influenzato da umide correnti sciroccali, responsabili di precipitazioni sparse soprattutto al Nordovest, in Emilia Romagna, lungo il medio-basso Adriatico e sull’area ionica. Proprio tra Calabria e Sicilia sono attesi i fenomeni più intensi, mentre qualche pioggia interesserà anche la Sardegna tirrenica.

Situazione leggermente migliore sul versante tirrenico e al Nordest, dove sabato sono previste maggiori aperture. Le temperature resteranno relativamente miti, ma da domenica aria più fredda inizierà ad affluire al Nord, con il ritorno della neve sull’Appennino emiliano e sul basso Piemonte fin sotto gli 800-1000 metri.

I venti saranno in progressivo rinforzo, in prevalenza di Scirocco e Levante, con mari in graduale aumento del moto ondoso. Questo scenario rappresenta però solo un anticipo di una fase molto più critica.

Inizio settimana: ciclone in arrivo, rischio criticità in Sicilia

Tra lunedì e mercoledì è atteso l’ingresso nel Mediterraneo di una profonda depressione nordafricana, destinata a trasformarsi in un intenso ciclone in avvicinamento a Sardegna e Sicilia. Le conseguenze potrebbero essere rilevanti.

Le zone maggiormente esposte al maltempo severo saranno il versante tirrenico della Sardegna e la Sicilia ionica, dove non si escludono accumuli di pioggia superiori ai 150-200 millimetri, in particolare su Ogliastra, Catanese, Siracusano e Messinese ionico, con possibili criticità idrogeologiche.

Maltempo marcato anche sulla Calabria ionica, con punte di oltre 100-150 millimetri tra Locride e Reggino. Sull’Etna, grazie all’ingresso di aria più fredda in quota, potrebbero cadere fino a 2-3 metri di neve fresca.

Venti burrascosi e mareggiate

Il ciclone sarà accompagnato da venti molto forti o burrascosi tra Levante e Scirocco, con raffiche che potrebbero superare 100-120 km/h su Mare e Canale di Sardegna, Mare e Canale di Sicilia, Ionio e medio-basso Tirreno. Attese intense mareggiate lungo le coste esposte.

Da segnalare anche tramontana forte sulla Liguria centro-occidentale tra lunedì e martedì, con raffiche oltre gli 80 km/h, mentre sul resto della Penisola i venti saranno sostenuti ma meno intensi.

© Riproduzione riservata