Mercatino di Scoglitti: quale sede ?

Il mercatino di Scoglitti potrebbe essere spostato in via Taranto. Questo è il progetto dell’amministrazione comunale, che a fine estate aveva annunciato con un volantino diffuso tra gli operatori l’ormai imminente trasferimento dalla sede di via Orazio Costantino a via Taranto. Qui, a fianco della Guardia Medica, esiste una struttura che era stata realizzata proprio come sede del mercatino ma che – di fatto – non è mai stata utilizzata.

Se ne è discusso nell’ultima seduta del consiglio comunale.

La sede di via Costantino – via Bassanesi, situata al centro di una zona a forte densità abitativa nel periodo estivo, era divenuta più congrua. Ma si tratta di un’area vasta, priva di servizi e difficile da controllare.

La maggior parte degli abitanti di Scoglitti vorrebbero la sede di via Taranto, situata a ridosso del centro storico, più fruibile per chi vive la frazione per 12 mesi l’anno. Ma non tutti sono d’accordo. Non sono d’accordo soprattutto gli operatori economici, sia stabili che stagionali che hanno nel mercatino settimanale di Scoglitti una delle principali fonti di reddito. Nei mesi estivi il volume d’affari cresce sensibilmente grazie alla presenza dei turisti, che invece avrebbero non poche difficoltà a raggiungere via Taranto, dove rimarrebbero imbrigliati nel traffico cittadino e dove sarebbe difficoltoso trovare parcheggio.

La giunta vuole la sede di via Taranto

Diverse esigenze, quindi, ma l’amministrazione comunale sembra aver scelto la strada del trasferimento in via Taranto. Il consiglio comunale però si è opposto e ha ricordato che – come da regolamento – gli eventuali spostamenti devono essere approvati dal consiglio comunale. Dove però la giunta Aiello non ha più la maggioranza.

Alla seduta consiliare hanno partecipato numerosi operatori, la maggior parte dei quali sembra essere contraria al trasferimento in via Taranto. Ma i pareri sono diversificati.

Lenzo (Confcommercio): “Serve dialogo tra il comune e gli operatori”

Il presidente sezionale di Confcommercio, Gregorio Lenzo, auspica che un soluzione sia frutto del dialogo. “Perchè il mercatino continui a svilupparsi – spiega Lenzo – c’è bisogno di un’azione condivisa, di uno sforzo collettivo, che rafforzi anche il sistema di regole che meglio identificano il ruolo degli operatori all’interno di spazi ben definiti, di regolari autorizzazioni, di controlli costanti che fungano più da tutor che da autovelox per così dire, serve dunque ciò che si deve fare in termini di sostenibilità ambientale e inclusione sociale”.

Secondo Lenzo, la scelta operata dal comune aveva delle finalità positive, ma sarebbe servita una maggiore capacità di dialogo. “Quando, nei mesi estivi – spiega Lenzo – ci siamo incontrati con l’amministrazione comunale per formulare pareri, riguardo la possibilità di svolgere il mercatino di Scoglitti in altro luogo rispetto a quello attuale, il sito indicato dalla amministrazione risultava una proposta di interesse. Ma sarebbero servite delle azioni propedeutiche che meglio facessero comprendere l’azione amministrativa, e dunque più incontri con gli operatori, più concertazione per una azione amministrativa quanto più armoniosa e condivisa possibile”

La Confcommercio ha formulato un documento di proposte che è stato presentato e consegnato al presidente del consiglio comunale, al sindaco e all’assessore allo Sviluppo economico.